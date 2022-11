Alba: nel quartiere Moretta/C.so Langhe previsto un potenziamento alla video sorveglianza

La sicurezza non è mai troppa, soprattutto quella pubblica, che, con una mano da parte di quella privata, può diventare un mezzo ancora più valido per contrastare eventuali disordini o tentativi di furti. Alba, all’onor del vero, è una città tranquilla, dove gli episodi spiacevoli si contano sulla punta delle dita, ma è giusto attenzionare la microcriminalità con azioni deterrenti.

E così qualche giorno fa il comitato di quartiere Moretta 1 ha incontrato Lorenzo Barbero, l’assessore alla sicurezza del Comune di Alba, per parlare della video sorveglianza.



«È stato un incontro positivo - afferma l’assessore - in cui abbiamo preso atto della richiesta da parte del quartiere di posizionare più video camere di video sorveglianza. Abbiamo fatto presente che è in pista il progetto di implementazione della vigilanza tramite video. E, con la modifica al regolamento, i privati potranno puntare le loro videocamere anche su suolo pubblico, così da permettere, per chi lo vorrà, un utilizzo per la comunità, tramire la visione dei filmati da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, per i sette giorni consentiti dalla Legge.

A livello di tempistiche credo che questa variazione potrà essere valida nei primi mesi del 2023. Oltre a questo, come Comune, anche grazie ai soldi che verranno risparmiati per lo smaltimento dei rifiuti, potenzieremo gli “occhi tecnologici” sulla città in alcune zone strategiche del quartiere dall’enologica al parco vicino al palazzetto dello sport di Corso Langhe. Concludo dicendo che con i comitati di quartiere sono in programma altre riunioni, sia collettive che singole, per discutere dei problemi della città. Io e l’assessore Massimo Reggio siamo disponibili».