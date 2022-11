Borgo San Dalmazzo, distacco d'intonaco al plesso di via Giovanni XXIII: nessun coinvolto

L'Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo comunica che in data odierna si è verificato il distacco di parte dell'intonaco di una porzione di soffitto in un'aula del plesso di Via Giovanni XXIII. Nessun bambino, insegnante e personale scolastico è stato coinvolto o ha subito danni.



L'Amministrazione è prontamente intervenuta insieme alla Dirigente Scolastica. Ufficio tecnico, personale specializzato e responsabile della sicurezza sono al lavoro e stanno effettuando un monitoraggio puntuale di tutta la struttura.

"Per permettere il rientro nel plesso e per comprendere la dinamica e le ragioni del distacco dobbiamo attendere l'esito dei controlli, che si prolungheranno nella giornata di domani - ha detto la sindaca Roberta Robbione - . La sicurezza va prima di qualunque altra cosa, stiamo controllando la scuola centimetro per centimetro".



Le necessarie comunicazioni alle famiglie verranno fornite dalla Dirigente scolastica.