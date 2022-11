Da Mondovì a New York per correre la maratona più partecipata e famosa al mondo

"Se vuoi correre, corri un miglio. Se vuoi vivere una vita diversa, corri una maratona".

Inizia con la citazione del'atleta Emil Zapotek il racconto del monregalese Andrea Galdolfi che, domenica 6 novembre, ha affrontato la maratona più partecipata e famosa del mondo: quella di New York.

Diventata nell'immaginario comune, anche grazie al cinema, la maratona per eccellenza, la competizione si snoda per cinque grandi distretti della Grande Mela e si corre ogni anno dal 1970, solo due volte nel corso della sua storia è stata interrotta: nel 2012 per l'uragano Sandy nel 2020 a causa della pandemia.

Un evento che coinvolge e richiama persone da tutto il mondo, non solo per partecipare, ma anche semplicemente per fare il tifo ed essere parte di questo "grande show".

"Eravamo oltre 53mila persone - diece Andrea - esserci e tagliare il traguardo è stata senza dubbio una grande emozione. Ho iniziato a correre diversi anni fa: prima, un po' per una sfida con mia moglie ho iniziato a fare fitwalking e poi piano piano mi sono appassionato alla corsa, partecipando alla maratona a staffetta di Milano e ad altri eventi promossi per scopi benefici. Dopo un primo periodo a livello amatoriale, grazie al mio allenatore sono arrivato al livello agonistico".

Un'esperienza unica nel suo genere che, però, richiede una buona preparazione: il percorso che parte dal ponte di Verrazzano a Staten Island ha un dislivello da affrontare di circa 300 metri.

"La maratona è una competizione che richiede resistenza fisica e mentale. - prosegue Gandolfi - "Già nel 2020 mi ero iscritto per quella di New York, ma poi la pandemia ha bloccato tutto. Nel 2021, sebbene l'evento sia stato ripropsto, partecipare non mi è stato possibile a causa delle restirizioni. Quest'anno è finalmente arrivato il momento. Non è una solo una maratona, è un vero e proprio evento, anche se la più antica è quella di Boston, quella di New York è diventata quella conosciuta da tutti, in qualsiasi parte del mondo. Ha un dislivello importante, il clima quest'anno era particolarmente caldo con circa 26° e umidità attorno all'80%; questo ha causato anche malori ad alcuni concorrenti, la maratona se non sei preparato non perdona. Tutto il contesto in cui si svolge è qualcosa di unico: il pubblico ti accompagna per tutto il percorso incitandoti e sostenendoti. C'è anche la possibilità di partecipare attraverso delle onlus facendo beneficienza. L'obiettivo è arrivare in fondo, non conta solo chi arriva primo, viene festeggiato anche l'ultimo che taglia il traguardo".

[Il risultato di Gandolfi pubblicato da The New York Times]

Tante le celebrità che prendono hanno preso parte all'evento, tra cui Chelsea Clinton (figlia di Bill e Hillary Clinton) e l'attore Ashton Kutcher.

"Alcuni personaggi famosi sono arrivati anche dall'Italia - aggiunge Gandolfi - ad esempio Linus, conduttore radiofonico direttore artistico di Radio Deejay".

[Andrea Gandolfi con Linus]

Ora è tempo di riposarsi e concentrarsi sui prossimi obiettivi per Gandolfi che ha già lo sguardo rivolto a Londra: "Le maratone considerate le più importanti al mondo, oltre a New York, sono: Boston, Chicago, Londra, Berlino e Tokyo e insieme compongono la World Marathon Majors, un campionato a punti, chi termina le sei major ha diritto ad un certificato speciale e a una medaglia che raccoglie le sue imprese. Sono però tutte con iscrizioni a numero chiuso, l'obiettivo sarebbe Londra, ma ora è tempo di riposarsi e ricaricare le batterie prima di affrontare qualsiasi nuova gara".