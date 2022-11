Estate di San Martino: come nasce e perché si chiama così

Chi la conosce la storia dell’estate di San Martino? Forse non tutti sanno i particolari e le curiosità di questo modo di dire. Superquark mood on: l’estate di San Martino è il nome con cui viene indicato un eventuale periodo autunnale in cui, dopo il primo freddo, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore.

Dovete sapere che Martino nacque a Sabaria Sicca (odierna Szombathely, in Ungheria) in un avamposto dell’impero romano alle frontiere con la Pannonia. Il padre, tribuno militare della legione, gli diede questo nome in onore al dio della guerra, Marte. Da bambino si trasferì coi genitori a Pavia ed è qui che trascorse l’infanzia. Ma a dieci anni fuggì di casa per due giorni, che trascorse in una chiesa. Nel 331 un editto imperiale obbligò tutti i figli di veterani (come il padre di Martino) ad arruolarsi nell’esercito romano e così fu reclutato nel corpo scelto Scholae Imperiali, composto di 5000 unità. Disponeva quindi di un cavallo e di uno schiavo. Fu inviato in Gallia, presso la città di Amiens, vicino al confine, dove passò la maggior parte della sua vita da soldato. Faceva parte, all’interno della guardia imperiale, di truppe non combattenti che garantivano tra le altre cose l’ordine pubblico, il trasferimento dei prigionieri e la sicurezza di importanti personalità.