Cuneo, bonificata l'area degli 'ex orti'. Demichelis: "Col materiale raccolto riempiti quattro tir"

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di riqualificazione e bonifica dell'area degli 'ex orti' nei pressi del torrente Gesso di Cuneo. L'intervento - realizzato nell'ambito del progetto 'Clima - Piter Alpimed' - è stato portato a termine per un costo di 25.000 euro totali dalla ditta Marenco Daniele di Castelletto Stura, che si è anche occupata di demolire alcuni dei manufatti rinvenuti nell'area durante gli scavi.



Tra Regione, Demanio e privati: un'area abbandonata a se stessa

Quella dell'area 'ex orti' è una storia che arriva da lontano, quando il terreno - di proprietà del Demanio e gestito dalla Regione Piemonte - ospitava appunto alcuni orti affittati a dei privati. Con il tempo e dopo alcuni eventi atmosferici particolarmente seri è stato rilevato il rischio idrogeologico dell'area e si è messa in moto, a livello regionale, la macchina per la dismissione dei contratti di gestione degli orti; contestualmente, la Regione ha contattato gli affittuari informandoli che la rimozione del materiale installato sarebbe stata a carico loro. Cosa non sempre attuata.



Nel corso degli anni l'area ha vissuto inteventi di ripristino d'entità più contenuta di quello appena conclusosi, realizzati soprattutto grazie all'impegno dei volontari della Protezione Civile. Una volta ottenute e destinate le risorse - i 25.000 euro - per un intervento di bonifica più strutturato l'amministrazione ha provveduto alla pulizia della zona e alla ripiantumazione di alberi e arbusti.



Demichelis: "Con il materiale bonificato abbiamo riempito quattro tir"

"Una risistemazione seria risultava necessaria da diverso tempo ormai, e diverse sono state le sollecitazioni che abbiamo ricevuto in merito da parte della popolazione" ha raccontato Gianfranco Demichelis, assessore delegato.



"L'intervento ha permesso di liberare la zona di una gran quantità di materiale: abbiamo portato via quattro tir pieni, con dentro qualunque cosa dalla plastica al cemento - ha continuato l'assessore - . Abbiamo però risolto soltanto alcune delle criticità più urgenti dell'area e per concludere davvero il ripristino serviranno ulteriori interventi".