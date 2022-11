Il grande cuore di Mariella Bracco batte all’unisono in tanti amici

Una settimana fa, venerdì 4 novembre, gli amici di Mariella Bracco si sono riuniti nel cimitero di Dogliani per darle l’ultimo saluto. Se ne è andata all’improvviso il 1 novembre lasciando un vuoto grande. “Nel momento in cui la bara è stata posta nel loculo sono scese le prime gocce di pioggia. Sembra incredibile, ci è venuto spontaneo pensare, ma anche il cielo ha pianto con molti di noi” racconta Nereide Gnecco, cuneese, sua amica.

“Aveva un cuore immenso per le persone e animali ”. Impegnata nella Lida di Cuneo (Lega italiana dei diritti dell’animale) come nell’associazione Anpa di Bene Vagienna, collaborava con realtà di volontariato animaliste come “Una zampa per la vita di Mondovì” e “Il gatto per te” di Cervasca e altre ancora.

Mariella, classe 1953 aveva ereditato l’azienda vinicola del padre Paolo Bracco e continuava con orgoglio il suo operato, in Dogliani, città che amava molto.

Era architetto ma le case le aveva costruite solo per gli animali che raccoglieva per strada. "La sua sensibilità e la enorme generosità facevano si che accogliesse animali abbandonati, feriti, malati… cani, gatti, uccellini. Ogni essere in difficoltà trovava in lei e nella sua abitazione le prime cure “tutto a sue spese”. Poi si preoccupava di trovare sistemazione in qualche bella famiglia, continua Nereide Gnecco che ha collaborato in molto occasioni con Mariella - E gli animali che non riusciva a sistemare, non li abbandonava, se li teneva in casa.

Mi tornano in mente tanti ricordi di catture e salvataggi in cui sono stati risolutivi, l’ingegno, la capacità manuale, la fantasia di Mariella. Stupefacente: sapeva fare di tutto.

Ricordo che avevamo difficoltà nel catturare alcune gattine selvatiche, la contattammo e lei arrivò con una rete antigrandine, risolvendo l’operazione in un baleno, tra lo stupore generale".

“Non scorderò mai il primo incontro con il suo sorriso che mi ha conquistata all'istante: ispirava fiducia, solarità, apertura verso gli altri ed era l’immagine della bontà grandissima, "esagerata" che ha caratterizzato la sua vita".

Per chi aveva bisogno, lei c’era, sottolinea chi la conosceva.

Nella sua abitazione Mariella aveva molti animali. La rete di amici si è attivata dopo la sua morte: tutti desiderano restituirle un aiuto e le bestiole sono già state prese in carico. Resta ancora come una cagnolona, Lory, di grossa taglia, anziana con alcune difficoltà.

Si tratta di "un’ adozione del cuore" come il cuore grande di Mariella. (Per informazioni tel: 339 47 37 248).