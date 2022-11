L’ultimo saluto alla fabbrica, poi l’applauso della città: l’omaggio di Cuneo ad Amilcare Merlo [FOTOGALLERY E VIDEO]

Un ultimo giro della sua amata fabbrica insieme ai suoi cari, trasmesso sui maxi-schermo montati fuori dal duomo di Cuneo. Poi l’arrivo in via Roma, con ad aspettarlo i colori aziendali riportati sulle tute verdi dei 'suoi' ragazzi e sui sollevatori posizionati a fare da arco: così il funerale del cavalier Amilcare Merlo, spentosi mercoledì a 87 anni.

L'ultimo saluto al fondatore dell'importante ditta cervaschese ha infatti avuto luogo nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, nella città che lo volle cittadino onorario e che per lui ha proclamato, oggi, il lutto cittadino. Circa un anno fa, lo stesso Amilcare, la famiglia che oggi lo piange e i membri dell'azienda avevano celebrato la figura della sorella Natalina.

L'ATTESA FUORI DAL DUOMO [VIDEO]

Prima di fare il suo ingresso in chiesa la bara in legno chiaro è passata tra gli applausi in mezzo alla folla raccoltasi all’esterno per l’ultimo saluto a uno dei più importanti capitani d’impresa della Granda.

L'ARRIVO DEL FERETRO TRA GLI APPLAUSI [VIDEO]

Presenti per l'occasione anche le principali autorità cittadine e provinciali, tra cui il sindaco di Cuneo Patrizia Manassero e la giunta al completo, il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone, il presidente provinciale Luca Robaldo, il presidente CRT Giovanni Quaglia e i rappresentanti cuneesi in Parlamento come Giorgio Bergesio, Monica Ciaburro e Chiara Gribaudo. Oltre, ovviamente, a una rappresentanza nutritissima del mondo imprenditoriale, di quello dell’associazionismo e del terzo settore a cui il cavaliere è sempre stato vicino. E di tantissimi semplici cittadini.