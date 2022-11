L’associazione 'Donne per la Granda' si ritrova a Bra domenica 13 novembre

Ci siamo. L’associazione Donne per la Granda, guidata da Giovanna Tealdi, si ritroverà domenica 13 novembre a Bra per una ricca serie di appuntamenti.

Si parte alle ore 10.30 con la Messa in programma al Santuario della Madonna dei Fiori per esprimere il ringraziamento per quanto di bene le 338 socie del sodalizio hanno ricevuto ed anche in ricordo delle socie che non ci sono più.