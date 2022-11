Garessio in lutto per Silvia Bianco, vittima dell'incidente di Priola. La donna lascia due figlie

Sono ore di lutto a Garessio e nei comuni limitrofi per la tragica scomparsa di Silvia Bianco, che ha perso la vita ieri sera, giovedì 11 novembre, mentre viaggiava con la sua auto lungo la statale 28: per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un albero.

Originaria di Torino, 55 anni, abitava in regione Pozzuolo di Garessio e lavorava come operatrice socio sanitaria a Bagnasco. Lascia due figlie.

La salma è stata trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale di Mondovì e ora si attende il nulla osta per i funerali.