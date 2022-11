Non prestò soccorso a Matteo: sei mesi di volontariato per il 22enne che non si fermò dopo lo schianto

Le indagini effettuate dai Carabinieri della città degli aranci evidenziarono come pochi secondi dopo il violento impatto proprio in quel tratto transitò un’auto che proseguì, senza effettuare soste, nel tragitto. È emerso che alla guida vi era il 22enne che è stato individuato anche attraverso le telecamere di videosorveglianza e poi denunciato per omissione di soccorso. L'imputato non è coinvolto nel sinistro, non fu lui a provocarlo; essendo però transitato da lì avrebbe dovuto fermarsi e prestare aiuto. Sul posto, così come rilevato dal pm Enrico Cinnella Della Porta, in pochi secondi arrivarono diversi residenti della zona e anche i soccorritori quindi materialmente la condotta posta in essere dal 22 non influì sulle condizioni di salute della vittima, ma comunque ha una rilevanza penale perchè in ogni caso si sarebbe dovuto fermare.

I soccorsi vennero richiesti da un altro automobilista in transito. Muratore è deceduto sul colpo e con ogni probabilità una richiesta di aiuto precedente a quella avvenuta non gli avrebbe salvato la vita.