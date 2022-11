"Per lui la parola impossibile non esisteva. Era difficile, complicato, ma mai impossibile. Grazie signor Merlo" [VIDEO]

In migliaia, oggi a Cuneo, per l'ultimo saluto ad un imprenditore geniale e umano, ad un industriale affamato di vita, che aveva fatto della frase "Chi non osa non costruirà mai nulla" il suo motto.

Questo era Amilcare Merlo, fondatore assieme alla sorella Natalina e alla moglie, di un colosso industriale da 1.500 dipendenti, disolocato dalla Francia all'Australia fino alla Polonia e al Regno Unito.

Ma il signor Merlo, come veniva chiamato in azienda dai suoi dipendenti, che conosceva personalmente e con cui si fermava sempre a scambiare due parole, affabile, in piemontese, il primo ad arrivare e sempre l'ultimo ad andarsene, è stato prima di tutto marito, padre e nonno.

Ed è proprio ai nipoti che è stato affidato il discorso finale.

Nessun intervento istituzionale. Solo la dolcezza e la commozione di chi poteva sempre chiamarlo, senza temere che non rispondesse perché troppo occupato.

Per i nipoti lui era semplicemente il nonno, con le caramelle al miele che sbucavano dalle tasche, capace di creare unità e famiglia, quel clima di condivisione e rispetto, di fiducia, che era un po' anche il clima aziendale. Perché anche i suoi dipendenti, per lui, erano dei figli. E li chiamava per nome.

Ed erano davvero tantissimi, oggi, al suo funerale, per l'ultimo saluto. A seguire il rito dai maxischermi allestiti all'ingresso di via Roma. Uno di loro, in azienda da 30 anni, ha parlato dopo i nipoti. "Ho imparato che la parola impossibile in Merlo non esiste. Non c'è nel vocabolario dell'azienda. Può essere difficile, complicato... ma mai impossibile. Grazie signor Merlo, quel segno che ci ha lasciato lo portiamo scolpito nel cuore".

La sua eredità, di imprenditore carico di umanità e attenzioni, ricco di fede e uomo di carità, è stata sottolineata anche nell'omelia dal vescovo Delbosco, suo amico personale. "Sembrava che il tempo per lui non passasse, continuava a guardare in avanti. Tocca a noi adesso guardare avanti. Lo vogliamo fare nella gratitudine per aver tracciato un solco profondo in noi".