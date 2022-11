Premiati i vincitori del concorso fotografico “Il colore dominante”

Si sono svolte domenica scorsa le premiazioni della dodicesima edizione del concorso fotografico nazionale “Il colore dominante” organizzato da Mondovì Photo.

La foto vincitrice è risultata “Tutto in uno sguardo”, autrice Francesca Gilardi di Spinetta Marengo (AL) con la motivazione della giuria presieduta da Samuele Silva che recita:

”In questa immagine è perfetta la contrapposizione, ma allo stesso tempo l’amalgama, fra colore dominante, colore forte e soggetto. Ci sono solo due soli colori, gli occhi e tutto il resto. Il nero è l’evidente colore dominante, ma è ben orchestrato dal colore forte, il giallo degli occhi che diventa il soggetto della foto, amalgamandosi al nero in un contesto assolutamente geniale.

Questa immagine rispetta in tutto e per tutto quello che deve avere una fotografia perché possa essere definita una buona fotografia: una composizione e un taglio perfetti, che rispettano le proporzioni, una tecnica impeccabile senza sbavature, e poi quello sguardo trasmette emozioni che possiamo percepire anche qui, senza essere davanti a quel gatto in quel momento”

Tutte straordinariamente belle le oltre 300 immagini in concorso, visibili sul sito www.mondoviphoto.com.

Vi proponiamo anche seconda e terza fotografie premiate, rispettivamente “Verso casa” di Michele Angelillo – Agropoli (SA) e “Teatro blu” di Serena Burlando – Sanremo (IM).