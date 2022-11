Salute, sicurezza e appalti: Cgil, Cisl e Uil Cuneo hanno incontrato il presidente della Provincia Robaldo

Ieri mattina, giovedì 10 novembre, i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil Cuneo Davide Masera, Enrico Solavagione e Armando Dagna hanno incontrato il presidente della provincia Luca Robaldo per discutere di salute e sicurezza sul lavoro, appalti e infrastrutture.



E’ anche stata occasione per salutare l’ex presidente Federico Borgna inizialmente presente alla riunione. I tre Segretari generali hanno chiesto al Presidente Robaldo di farsi portavoce delle esigenze che ci sono in questo territorio sia per i progetti futuri, ma anche per quelli mai conclusi e che hanno ripercussioni negative sull’intera collettività, in modo particolare sull’economia.



E’ stata questa anche l’occasione per presentare il convegno che i tre sindacati organizzeranno il 25 novembre e che avrà proprio come tema la sicurezza sul lavoro. All’iniziativa saranno invitate tutte le Istituzioni, le parti datoriali, i politici eletti sul territorio e sarà aperta a tutte le persone che in qualche modo possono contribuire a formulare proposte, idee ed interventi per ridurre o arginare il dramma delle morti sul lavoro.



Un’iniziativa – dicono i tre Segretari sindacali, per alzare il livello di attenzione, accendendo i riflettori rispetto al fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro.



Al Presidente Robaldo abbiamo chiesto – dice il Segretario Generale CISL Cuneo Enrico Solavagione, di farsi promotore dell’iniziativa. La sensibilizzazione non terminerà con il convegno, ma verranno proposti successivamente incontri e riunioni e si metteranno in campo una serie di azioni atte ad aiutare i lavoratori e le imprese a prestare una maggior attenzione al problema. Un incontro assolutamente positivo – conclude il segretario generale CISL Cuneo sia per la disponibilità che ha dimostrato il Presidente, sia per la sua sensibilità rispetto alle tematiche che gli abbiamo esposto. Sono fiducioso che, a lavorare con impegno e a credere in questo progetto, fra un anno avremo molte meno morti e infortuni nella nostra provincia.



Inoltre durante l’incontro si è chiesto di rendere attivo in tutta la Provincia il protocollo d’intesa sulle linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori edili. Il Presidente si è dato fin da subito disponibile a portare avanti queste iniziative.