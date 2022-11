Targa di riconoscimento a "Fuma che 'nduma" e al tendone da circo montato a Savigliano

Circa tremila presenze in tante settimane di laboratori, danza, circo, teatro, spettacoli, feste, dibattiti e musica nel “cuore verde” di Savigliano.

Ha registrato una costante affluenza di pubblico il tendone dell'associazione “Fuma che 'nduma”, montato al parco Graneris da fine settembre a inizio novembre. Tanti giovani, ma non solo, sono transitati sotto la struttura bianca e blu, che ha voluto rappresentare un luogo di aggregazione, uno spazio di formazione ed anche una vetrina per eventi creativi ed approfondimenti culturali.

Alcuni numeri. Ai laboratori di arti circensi hanno preso parte 27 classi elementari e 6 classi delle superiori, oltre a 180 studenti del Cnos Fap e ai ragazzi di Ashas, Eta Beta e Oasi Giovani. Una ventina i partecipanti al corso di danze e percussioni africane, 40 all'aperitivo filosofico, 150 alla “Circus Session”, 300 al “Ludo Park”.

La serata “Different dance”, discoteca inclusiva rivolta ad adolescenti e persone con disabilità, ha accolto oltre 100 partecipanti, anche da fuori provincia.

Per quanto riguarda gli spettacoli, 200 spettatori per il “Cabaret Fuma”, 400 in due repliche per “Ops”, 260 per “Maffia”, 200 per “Son tutte palle”, 40 per “La regina dimenticata”.

“Sex Rieducation” – dibattito sull'educazione sessuale – ha interessato 35 giovani e 60 adulti, mentre “Circo, Gatti e Carrozze”, sul rapporto tra essere umano e animali domestici, ha raccolto 400 partecipanti.

Lo scorso fine settimana, prima dello smontaggio del tendone, l'Amministrazione Comunale saviglianese ha consegnato una targa alla “Fuma che 'nduma”, al suo 26esimo anno di attività, e a Giuseppe Porcu, “anima” del sodalizio.

"Gli eventi sono stati stracolmi di entusiasti partecipanti – commenta Porcu – e gli spettacoli sono andati sold out in pochissimi giorni. Questo dimostra l'esigenza di una dimensione di convivialità, tanto più dopo questi due anni molto particolari». Aggiunge: «Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte agli appuntamenti, le realtà che hanno collaborato agli spettacoli ed il Comune, per il sostegno e per la targa di riconoscimento, che abbiamo particolarmente apprezzato".

"Il montaggio del tendone nel cuore di Savigliano, nello spazio ampio e verde di parco Graneris, è stato un momento che abbiamo fortemente voluto e di cui siamo molto soddisfatti – spiega l'assessore alle politiche giovanili e alle manifestazioni Filippo Mulassano –. La grande partecipazione di queste settimane ha dimostrato che la voglia di momenti socializzanti e aggregativi è tanta, e che la si può soddisfare con eventi capaci di unire divertimento e riflessione".

"Con la targa simbolica – prosegue Mulassano – abbiamo voluto ringraziare Giuseppe Porcu e i “Fuma che 'nduma” per l'impegno e la dedizione profusi in queste settimane e in tutti questi 26 anni di attività sul nostro territorio. Si valuterà di rimontare il tendone nei prossimi mesi primaverili".