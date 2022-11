Torna la mostra-mercato "Presepi dal mondo" e per la prima volta sarà al monastero di San Biagio Mondovì

La Mostra-Mercato si potrà visitare tutti i sabati, domeniche e festivi fino all’Epifania dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. A partire dal 4 dicembre aperture anche tutti i giorni feriali con orario 15-19 escluso il giorno di Natale.

"Inoltre in questi giorni si è deciso di fare un'apertura in anteprima sabato 19 novembre dalle 15 alle 19." - concludono dall'associazione - "Non mancherà certo la possibilità di acquistare i prodotti della Casa Do Menor quali creme e prodotti da bagno del Monastero, birra artigianale del monastero, panettone o pandoro Casa do Menor ed i libri di padre Renato Chiera."