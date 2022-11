Entrò in una villa a Castagnito e picchiò con violenza la vittima per rubare soldi e gioielli. I carabinieri arrestano quarantenne astigiano

Era il 20 febbraio del 2018 e una banda di malviventi entrò in un'abitazione di Castagnito.

I malviventi avevano fatto irruzione a mano armata all’interno della villa e costretto la vittima, sotto la minaccia di una pistola, ad indicare l’ubicazione della cassaforte.

Per arrivare al "risultato" avevano violentemente percosso il proprietario, impossessandosi di una ingente somma di denaro e di vari orologi di pregio, per un valore complessivo pari a diverse migliaia di euro, assicurandosi la fuga dopo avere rinchiuso l'uomo in un locale bagno privo di finestre

Questa mattina all'alba i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Asti hanno arrestato Daniel Lanza, 40enne astigiano noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina pluriaggravata in abitazione, sequestro di persona e lesioni volontarie personali.

Le complesse indagini sono state coordinate dalla Procura di Asti.

"L’accurato sopralluogo svolto presso l’abitazione - spiegano i carabinieri - aveva consentito di recuperare un passamontagna e alcuni frammenti di guanti in lattice utilizzati dai malviventi, le cui tracce biologiche, estrapolate ed analizzate accuratamente dal R.I.S. di Parma, hanno condotto all’individuazione certa del destinatario della misura e alla raccolta di elementi nei confronti dei complici su cui sono in corso approfondimenti".

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Vercelli, le indagini sono ancora in corso.