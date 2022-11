Scontro tra due auto tra Scarnafigi e Lagnasco: cinque i feriti

Incidente questa mattina, venerdì 11 novembre, sulla strada provinciale 133, nel comune di Scarnafigi.

L'allarme è scattato verso le 7.15. Nell'incidente sarebbero state coinvolte tre persone.

Sul posto stanno intervenendo le squadre dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario e le Forze dell'Ordine.

Aggiornamento 9.55

Si tratta di un frontale che ha coinvolto due auto sulla strada tra Lagnasco e Scarnafigi.

Le persone coinvolte nell'incidente sono cinque tra cui: una trasferita in codice giallo al Santissima Annunziata di Savigliano con un mezzo del 118 e due, in condizioni più gravi, trasferite in codice rosso, rispettivamente in amabulanza al nosocomio saviglianese e con l'elicottero del Servizio Elisoccorso 118 al Santa Croce di Cuneo.