In casa con centinaia di grammi di coca e fumo: arrestato per spaccio 29enne a Fossano

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Fossano, coordinate dal Comandante, Capitano Andrea Lisci, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino ventinovenne domiciliato nella città degli Acaja.

Il provvedimento è scaturito da un’attenta attività di controllo del territorio, nell’ambito della quale aveva destato sospetto il numero di incontri dell’odierno arrestato con soggetti, a loro volta, noti agli investigatori per gravitare nell’ambiente dei consumatori di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri, dopo un accurato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’uomo, i militari del NORM della Compagnia di Fossano hanno proceduto alla perquisizione del domicilio dello stesso, nel corso della quale sono stati rinvenuti complessivi grammi 363,3 di cocaina, 4456 grammi di hashish, due bilancini di precisione e la somma, in banconota di piccolo taglio, di 300 euro.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Cuneo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Sono in atto ulteriori accertamenti volti a ricostruire, non solo, la provenienza dell’’ingente quantità di stupefacente sequestrato, ma, soprattutto, anche per reperire elementi ulteriori di segno contrario rispetto a quelli sino ad ora raccolti, a favore, quindi, dell’indagato, da presumersi innocente sino a quando non sarà pronunciata sentenza definitiva di condanna.

L’operazione costituisce una sia pur parziale risposta alla crescente preoccupazione della popolazione locale, ed alla correlativa richiesta di incremento della sicurezza, per un fenomeno, quello dello spaccio di stupefacenti, che non conosce crisi alcuna.