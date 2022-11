Tre feriti nello scontro tra due auto sulla strada che collega Neive a Tre Stelle

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi poco prima delle 18.30 di oggi (venerdì 11 novembre) lungo la Strada Provinciale 51, che da Neive Borgonuovo conduce verso la frazione Tre Stelle di Barbaresco, all’altezza dell’incrocio per Trezzo Tinella.

Lo scontro ha coinvolto due veicoli. Su uno di questi viaggiava una sola persona, tre i passeggeri sul secondo mezzo.

Uno dei passeggeri ha riportato ferite che ne hanno comportato il trasferimento in ospedale in codice di gravità giallo. Meno critiche le condizioni nelle quali i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale per altre due persone.

Ad affiancare il 118 anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba.