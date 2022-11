Agricoltura, ampliate le garanzie Ismea: interventi fino a cinque milioni di euro, con copertura all'80%

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre scorso il decreto del Ministero delle politiche agricole e del Ministero delle Finanze che amplia le garanzie Ismea per ogni singola azienda agricola fino a 5 milioni di euro, con copertura dell’80%. Il provvedimento sarà operativo a partire da gennaio 2023.



Il decreto introduce alcune novità. Viene elevato a 5 milioni di euro per ogni PMI agricola o della pesca il limite massimo di importo di garanzia rilasciabile. Precedentemente il limite era fissato in 1 milione di euro (per micro e piccole imprese) e 2 milioni di euro (per medie imprese). Elevata all’80% la percentuale massima di copertura della garanzia per tutte le PMI. In precedenza, la percentuale massima di copertura era del 70%, fatto salvo il caso dei giovani, per i quali la copertura massima era fissata nell’80%.



Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine, destinati alle attività agricole e finalizzate alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile, la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e connesse; l'acquisto di nuove macchine e attrezzature; la ristrutturazione del debito; l'acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.



Infine la garanzia ISMEA potrà essere contro-garantita dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati.



“Fondamentale questo provvedimento, che abbiamo richiesto piu' volte nel corso dell'ultimo anno. Un sostegno importante per le nostre aziende, per aiutarle a superare questo momento complesso ma anche per valorizzare un settore fondamentale dell’economia del nostro Paese. Con l’ampliamento delle garanzie Ismea il mondo dell’agricoltura potrà affrontare con più sicurezza le sfide che la globalizzazione pone alle nostre imprese, effettuando investimenti importanti, anche nell’ottica dell’innovazione e della produzione di energia rinnovabile, oltre che per la promozione dei prodotti del nostro territorio”, commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, Vicepresidente Commissione Agricoltura del Senato.