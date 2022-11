Zampe di gallina: come eliminare le rughe del contorno occhi

Sfortunatamente, con il passare del tempo e degli anni, la pelle del viso tende a perdere la sua naturale elasticità per colpa della riduzione della produzione di collagene ed elastina. Va a finire che il derma cade verso il basso formando delle grinze. Si formano soprattutto intorno alle parti che si muovono del volto come bocca e occhi. In particolare, le rughe attorno agli occhi prendono il nome di zampa di gallina. Fanno apparire il volto molto vecchio, ma non è arrivato il momento di gettare la spugna poiché ci sono diversi modi per eliminarle e prevenirne la formazione. Ecco quali sono, secondo noi, i migliori da provare.

Una crema specifica

Quello che è il metodo migliore per trattare le rughe del contorno occhi e prevenire la loro formazione è utilizzare una crema specifica. Fa davvero la differenza usare la miglior crema contorno occhi alla rosa mosqueta in grado di idratare il derma. Se la pelle è ben idratata, grazie a elementi grassi come l’olio di rosa mosqueta, le cellule sono in grado di attivare un migliore processo di rigenerazione. Inoltre, arrivando fino agli strati inferiore, una lozione specifica aiuta a prevenire la disidratazione che potrebbe alla degenerazione delle cellule.

La ginnastica facciale

Per prevenire la formazione delle antiestetiche grinze attorno agli occhi è bene fare un po’ di ginnastica… per il viso però! In sostanza, sono esercizi facciali che tutti possono fare a casa impegnando pochi minuti al giorno. Non servono particolari strumenti, sebbene alcuni usino dei roller o un gua sha in giada. Si ottengono ottimi risultati anche semplicemente utilizzando le mani, dita e polpastrelli. Le procedure prevedono di tirare la pelle, movimentare i muscoli, tendere il derma, massaggiare la zona e così via. È una buona abitudine anche per aiutare l’assorbimento completo della crema contorno occhi, facendo arrivare i preziosi nutrimenti anche agli strati più profondi del derma.

Trattamenti estetici mirati

Per un effetto urto contro le zampe di gallina, si possono prendere in considerazione dei trattamenti specifici in un valido centro estetico. Per esempio, le microincisioni filler con acido ialuronico sono un ritrovato molto apprezzato per ridurre le rughe. In pratica, si usano dei prodotti filler che, come fa intuire il nome, vanno a riempire le rughe con acido ialuronico, un elemento del tutto biocompatibile che non dà problemi di allergie o altro. nel corso del tempo si riassorbe perciò occorre ripetere le iniezioni. Non si può dire lo stesso dei filler con botox che sfruttano la tossina botulinica. Il laser, infine, è un altro trattamento che può aiutare a eliminare le grinze sotto agli occhi.

Chirurgia estetica

Infine, per eliminare le zampe di gallina il rimedio definitivo e drastico è ricorrere alla chirurgia estetica. Esiste, infatti, un intervento chirurgico specifico per eliminare la pelle in eccesso che cade verso il basso e si chiama blefaroplastica che prevede di intervenire sulla palpebra inferiore e superiore dell’occhio per far ringiovanire lo sguardo di una decina di anni almeno.