Continunano a Cuneo gli appuntamenti di "Cinema nei quartieri"

Venerdì 18 novembre la rassegna, organizzata dall’Associazione MenteInPace, lascia la Casa del Quartiere Donatello e si sposta al quartiere Gramsci presso il Centro Incontri Cuneo 2, in piazza II° Reggimento Alpini 3.

Alle ore 21 è in programma “Due giorni, una notte”, per la regia dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne. Una piccola azienda vuole ridurre il personale ed offre un bonus di 1.000 euro ai dipendenti che voteranno per il licenziamento di Sandra, anello debole per trascorsi di depressione. Lei combatte, appoggiata dal marito, e contatta i colleghi per portarli dalla sua parte: alcuni cambiano idea, altri si irrigidiscono ancora di più contro di lei. Una donna fragile, insicura, che nella ricerca della solidarietà cresce, fa crescere gli altri e ne esce rafforzata. Il film e Marion Cotillard, che interpreta Sandra, hanno ricevuto numerosi premi e nominations nei più importanti concorsi e festival cinematografici internazionali.

La rassegna è organizzata dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale, la Casa del Quartiere Donatello, i Comitati dei Quartieri Donatello e Gramsci, la Cooperativa Momo, Acli e le Associazioni Amnesty International e Se non ora quando?, con il sostegno del Centro Servizi Volontariato “Società Solidale”.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.menteinpace.it , 340-4127706 e 389-7997866.