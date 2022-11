Quattro giorni di appuntamenti per i più piccoli alla Biblioteca di Bra

In occasione della Settimana nazionale 2022 di Nati per Leggere, il programma che si occupa di promuovere il diritto alle storie dei bambini finanziando attività di lettura rivolti a famiglie e bimbi entro i 6 anni di età, la biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra organizza una quattro giorni di eventi dedicati ai più piccoli.

Si comincia sabato 19 novembre con due appuntamenti targati “Bibliobebè”: si tratta di letture animate a cura dell’associazione Teatrulla dal titolo “Letture all’arrembaggio! Piccole storie per grandi futuri lettori”. Dalle 10 alle 10,45 spazio dedicato ai bambini 9-18 mesi, mentre dalle 10,45 alle 11,30 per quelli dai 19 ai 35 mesi. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria allo 0172-413049. Per l’occasione, la sala bambini della biblioteca sarà eccezionalmente aperta dalle 9 alle 12,30.

Domenica 20 novembre il divertimento raddoppia: sono infatti in programma delle visite guidate al Museo del Giocattolo accompagnate da letture animate per bambini di età superiore ai 3 anni (alle 15,30 e alle 16,30, a cura dell’associazione Respiro) dal titolo: “Ma lo sai che anche i giocattoli amano i libri? Vieni a scoprire quelli preferiti dai giocattoli del Museo”. Prenotazione obbligatoria allo 0172-430185. Ingresso gratuito per i residenti di Bra.

Si prosegue lunedì 21 novembre alle 17, quando nella sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino” si terra un nuovo incontro di lettura dedicato ai piccoli dai 3 ai 6 anni. Gli operatori dell’associazione Tetrulla animano “La paura non fa paura”. Ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione.

L’ultimo appuntamento in programma è per martedì 22 novembre, con nuove letture animate curate da Daniela Febino dal titolo “Il bosco magico racconta”. Dalle 17 alle 17,45 per bambini 9-18 mesi, dalle 17,45 alle 18,30 per quelli dai 19 ai 35 mesi. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria allo 0172-413049.

Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.