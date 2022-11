Racconigi: l’Amministrazione consegna la Costituzione ai neo maggiorenni

Venerdì 18 novembre, alle ore 18, l’Amministrazione di Racconigi incontrerà i neo maggiorenni del Comune, in un momento ufficiale che si terrà nella Sala Consigliare, al primo piano del Palazzo Comunale: sono novantatré i diciottenni racconigesi invitati alla cerimonia, durante la quale verrà consegnata loro una copia della Costituzione Italiana.



“Raggiungere la maggiore età rappresenta una tappa importante della vita, consente di ottenere tutti i diritti e di ampliare la propria sfera di libertà individuale, ma anche di acquisire contestualmente tutti i doveri e le responsabilità. I principi a cui ogni cittadino maggiorenne si deve ispirare si trovano racchiusi nella Costituzione della Repubblica, nostra legge fondamentale – commenta la Consigliera Delegata alle Risorse Giovanili Fatima Khadri- Sono una ragazza giovane ed alla prima esperienza amministrativa, sento addosso tutta l'emozione e la responsabilità per questo gesto all'apparenza così semplice, ma in realtà denso di significato e di storia”.