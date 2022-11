Zafferano fa rima con Magliano: il comune roerino celebra la pregiata spezia

I produttori di zafferano maglianesi si ritroveranno domenica mattina, a partire dalle 10.30 nel Salone polifunzionale Riez di frazione Sant'Antonio per esporre i frutti della loro stagione, il prezioso raccolto 2022.

Organizzata dagli “Amici del Castello Alfieri” con la collaborazione del Comune e di molte associazioni del paese, la giornata prevede in seguito un pranzo con menu a base zafferano, accompagnato da una scelta di ottimi vini, così stuzzicante che le prenotazioni sono andate a ruba.

La coltivazione dello zafferano sulle colline roerine ha preso piede da qualche anno.

Visitando una delle aziende agricole coinvolte, la “Buonfiore” di Daniele Valsania si percepisce la passione per un lavoro particolare, molto impegnativo in due momenti dell’anno.

Daniele e sua moglie Carmen ci spiegano: “Si possono fare colture annuali o biennali. A ogni buon conto i bulbi vanno messi a dimora verso la fine di agosto, dopo averli selezionati e preparato il terreno, che dev’essere drenante, sabbioso, possibilmente ben esposto. A ottobre comincia la raccolta, spesso concentrata in pochi giorni febbrili, che si esegue preferibilmente al mattino quando il fiore è chiuso e non bagnato. Al suo interno ci sono gli stigmi rossi e i pistilli gialli, sempre in numero di tre, molto delicati: primi vanno separati dai secondi dei quali si occupano le api”.

Ma non finisce lì.

“Una volta staccati e accumulati, gli stigmi rossi si fanno essiccare a bassa temperatura (30-40°) e in quella fase si perde l’80% del peso. A quel punto il prodotto è pronto per essere consumato. Naturalmente si eseguono le analisi chimiche che seguono protocolli precisi. I nostri zafferani sono considerati tra i migliori in Italia e paragonabili alle più alte qualità iraniane o spagnole”.

Oltre all’azienda di Daniele e Carmen, alla festa esporranno il loro zafferano l’Azienda Agricola “Wilderness” di Roberto Farinasso, l’Azienda Agricola Repellino Maria Paola, i produttori di nocciole “Agreasy” di Pavesio Tania e di miele Apicultura Ghibaudo Carlo.

La pazienza e la difficoltà nelle lavorazioni del prezioso “Crocus sativus” ne determinano l’alto costo, che può raggiungere i 25-27 euro al grammo, dieci volte all’incirca di quello del tartufo bianco.

La Festa dello Zafferano di Magliano è un’occasione per conoscere meglio questa spezia e per farne scorta, sapendo di acquistare un prodotto di altissima qualità, dall’aroma eccezionale.