Provincia, Robaldo prende tempo per assegnare le deleghe

Luca Robaldo è un sindaco che, giovanissimo, ha conquistato lo scranno che un tempo fu di Giovanni Giolitti.

Giovane e abile, cresciuto alla scuola di Enrico Costa e Alberto Cirio, i due esponenti politici di primo piano del Cuneese, che, dopo aver duellato sulla presidenza della Provincia, oggi hanno deposto le armi (ammesso che le abbiano mai davvero estratte).

In pochi giorni il quadro politico dell’Amministrazione provinciale è cambiato radicalmente e il neo presidente sa che non può non tenerne conto.

La maggioranza Pd-Azione è infatti entrata in crisi dopo che, nella seduta di Consiglio della scorsa settimana, il programma del presidente ha ottenuto i voti favorevoli anche di quattro su cinque consiglieri della lista di centrodestra “Ripartiamo dalla Granda”.

Un fatto che rivoluziona le intese elettorali e che, a questo punto, richiede una diversa attribuzione delle deleghe.

Si sente dire che Robaldo intenda premiare quelli che lo hanno sostenuto nella sua corsa assegnando loro le deleghe “pesanti” e ai convertiti dell’ultima ora quelle più “leggere”.

Può essere un escamotage, ma sortirebbe l’effetto di irritare la minoranza, la quale potrebbe invocare il testo evangelico ricordando al presidente che gli operai assunti all’ultima ora hanno avuto dal padrone della vigna lo stesso trattamento di quelli della prima ora.

E poi, sulla base di quali criteri, alcune deleghe possono essere definite importanti e altre meno?

Il nodo vero – oltre le deleghe – resta comunque la vicepresidenza, ruolo per il quale, oltre a Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e responsabile provinciale degli Enti locali del Pd, si è ora aggiunto l’esponente di Forza Italia, Massimo Antoniotti, il consigliere più votato un anno fa.

Il successore di Federico Borgna ha voluto prendersi tre giorni di ulteriore riflessione per capire come scioglierlo.

Se ci riuscirà senza generare traumi politici, vorrà dire che l’allievo ha saputo superare i suoi due maestri.