Itis "Mario Delpozzo" a Cuneo: la specializzazione in Biotecnologie Sanitarie [VIDEO]

Biotecnologie Sanitarie è un nuovo indirizzo dell'ITIS Delpozzo: nato come curvatura dell'indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie, si differenzia da questo perché mette in primo piano l'uomo e il suo benessere.

Attraverso lo studio dei sistemi biologici, microbiologici e biochimici, si occupa di indagare metodi e utilizzare strumenti per migliorare e garantire la salute delle popolazioni.

E' l'indirizzo giusto per chi non ha paura di studiare e impegnarsi molto, per chi è un attento osservatore, per chi è affascinato dal mondo microscopico, per chi è curioso e vuole conoscere a fondo gli aspetti biologici, anatomici e patologici dell'uomo e degli esseri viventi che condizionano la qualità della sua vita.

GUARDA IL VIDEO

Come ogni corso dell’ITIS, queste materie caratterizzanti prevedono una parte teorica e una pratica altrettanto importante, svolta in laboratorio con strumenti ed attrezzature all’avanguardia e non differenti da quelli che gli studenti useranno da lavoratori in laboratori biologici professionali.

Per maggiori informazioni consultare https://orientamento.itiscuneo.edu.it/