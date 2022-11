Limone apre le iscrizioni al liceo sportivo

Sono aperte le iscrizioni al Liceo Statale delle Scienze Umane a indirizzo sportivo di Limone Piemonte “De Amicis”, una scuola pubblica rivolta a tutti i ragazzi che intendono portare avanti attività sportive anche a livello agonistico senza rinunciare ad una formazione di qualità per il raggiungimento di un diploma che può dare accesso a tutte le facoltà universitarie.



C'è tempo fino al 4 febbraio 2023 per presentare le iscrizioni all’istituto, che prevede un percorso scolastico con una modalità organizzativa finalizzata a conciliare i tempi scolastici della Scuola secondaria di Secondo grado con i tempi di preparazione atletica e di allenamento richiesti dalle discipline sportive.



A partire dal prossimo anno scolastico, inoltre, sarà attivo il Convitto, con sede nel centro storico, che potrà ospitare gli allievi che provengono da centri distanti da Limone.



“Il convitto potrà essere utilizzato durante l'anno scolastico dai ragazzi fuori sede che frequentano il Liceo, mentre nei mesi di vacanza potrà essere un punto di accoglienza per i giovani che frequenteranno campi estivi – commenta Luca Ferrari, consigliere comunale con delega allo Sport e Giovani - . Si tratta di un progetto già avviato dalla precedente amministrazione e portato avanti con convinzione da quella attuale. Un risultato che ci rende orgogliosi, promosso nell’ottica di potenziare questa realtà che unisce scuola e sport e che rappresenta un’eccellenza non solo per il nostro paese, ma più in generale per tutta la valle”.



“La realizzazione del convitto dà dimostrazione di quanto il Comune tenga a supportare la sezione limonese del Liceo Sportivo, realtà unica nel panorama delle scuole superiori della provincia di Cuneo, anche nell’ottica di promuovere la pratica delle attività sportive legate alla montagna – aggiunge il sindaco di Limone Massimo Riberi - . La sede della scuola è in prossimità delle piste di allenamento e questo fa sì che il percorso scolastico venga scelto in primis dagli studenti sciatori. Ma non solo: la vicinanza con Cuneo, raggiungibile anche in treno, rende possibile la frequenza a Limone di studenti sportivi in altre discipline con allenamenti pomeridiani in città, grazie ad un progetto didattico innovativo, alla calendarizzazione degli impegni, agli orari flessibili e all'uso della tecnologia più avanzata per la didattica a distanza. Quest’anno, in particolare, si è aggiunto un ulteriore plus relativo all’orario scolastico, presentato dal nuovo Dirigente prof. Paolo Romeo, che prevede lo svolgimento di tutte le attività educativo-didattiche in orario antimerdiano, senza più rientri al pomeriggio”.



Tra gli atleti che hanno frequentato la scuola non si può non ricordare Marta Bassino, atleta borgarina vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021. Oltre a lei, sono numerosi gli ex allievi che anche grazie alla scuola hanno potuto coltivare una carriera sportiva raggiungendo risultati di rilievo. Inoltre, il Liceo vanta tra gli ex alunni anche laureati in fisioterapia, ingegneria, economia, medicina, scienze dell’educazione, oltre ai laureati in scienze motorie e ai numerosi maestri di sci.



La scuola è frequentata da studenti provenienti da tutto il Cuneese, ma accoglie sportivi dalla Liguria, dalla Lombardia e anche dall'estero, ed è in grado di predisporre programmi “cuciti addosso” ad ogni allievo, seguendo le indicazioni del Progetto Ministeriale di cui fa parte “Studenti Atleti di Alto Livello” e “di interesse nazionale”.



La gestione armonica della scuola è frutto di una proficua collaborazione tra insegnanti, Amministrazione comunale e impianti di risalita.