Atletica: sabato la Fast Coni, al via anche Anna Arnaudo

Sabato 12 novembre appuntamento con la prima edizione della Fast Coni, su percorso di 8km per gli uomini (fino ai 59 anni) e di 6km per le donne e per i master uomini over 60.

Oltre 200 gli atleti iscritti tra cui spicca la presenza della campionessa europea U23 di cross a squadre Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino).

In gara anche gli junior azzurri della corsa in montagna Elia Mattio e Simone Giolitti con il compagno di club Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita), mentre per l’Atl. Saluzzo saranno impegnati tra gli altri Lorenza Beccaria, anche lei azzurra della corsa in montagna, e l’allievo Francesco Mazza, reduce dalla vittoria di categoria nel Cross della Valsugana della scorsa settimana.