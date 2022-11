Calcio Serie D: domenica la 13^giornata sui campi del girone A, Bra-Vado e Castanese-Fossano

Si gioca la 13^giornata, domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

Turno casalingo per il Bra che riceve all'Attilio Bravi il temibile Vado, terzo in classifica con tre punti in più dei giallorossi mentre il Fossano fa visita alla Castanese con l'obiettivo di portare a casa un risultato positivo (sinora nessun punto conquistato in trasferta).

La capolista Sestri Levante ospita il Ligorna; la Sanremese (seconda dopo 12 turni) se la vedrà con il Chieri.

Fischio d'inizio alle ore 14,30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Vado: Simone Gavini di Aprilia

Asti-Castellanzese: Michele Giordano di Palermo

Castanese-Fossano: Matteo Dini di Città di Castello

Chisola-Derthona: Marco Ferrara di Roma 2

Fezzanese-Stresa: Gabriele Sciolti di Lecce

Gozzano-Borgosesia: Cataldo Zito di Rossano

Legnano-Casale: Marco Maria di Nosse di Nocera Inferiore

Pinerolo-Pont Donnaz: Anna Frazza di Schio

Sanremese-Chieri: Fabrizio Arcidiacono di Acireale

Sestri Levante-Ligorna: Michele Maccorin di Pordenone

CLASSIFICA

Sestri 31, Sanremese 25, Vado 24, Ligorna 22, Bra 21, Gozzano 19, Fezzanese, Casale, Legnano 17, Castellanzese, Castanese, Asti 16, Chieri 15, Derthona, Pinerolo 14, Pont Donnaz 11, Borgosesia, Stresa 10, Chisola 6, Fossano 3