Quando nell'enduro ad essere protagonista è il silenzio delle moto elettriche

Dove si parla di ambiente, i nostri lettori Roberto “Fantaroby” Fantaguzzi e Giovanna “LaGiovanna” Binello hanno partecipato, lo scorso weekend, alla MONFA-e, a Cerrina Valle (AL), manifestazione aperta ai soli possessori di e-bike e moto elettriche, un connubio perfetto, tra il bel territorio del Monferrato, dove i tanti partecipanti a questa endurata nei boschi hanno fatto sì che questa prima edizione sia stata un successo.

Il vulcanico Alessandro Hans Ansaldi, ideatore della coinvolgente Monferraglia, come al solito ha saputo anticipare i tempi, creando un evento dedicato al mondo elettrico e-bike ed alle innovative moto elettriche, ormai prodotto tecnologico pronto per iniziare la grande rivoluzione del divertimento sulle ruote anche off-road in elettrico. Manifestazione gestita e realizzata alla grande con la collaborazione della Pro Loco, associazioni del territorio e la grande disponibilità dei Comuni che rendono questi eventi unici.

Fantaroby e LaGiovanna in sella alle Sur-ron hanno potuto vivere al meglio questa festa, strutturata con un giro di oltre 20 chilometri. I concorrenti sono partiti in tarda mattinata per poi deliziarsi con la pausa pranzo organizzata dalla Pro Loco di Cerrina Valle.



«Durante questa pausa - affermano Fantaroby e LaGiovanna - tutti abbiamo potuto ricaricare le batterie, giusto per stare in tema, per poi ripartire per un secondo giro di oltre 30 chilometri godendo di paesaggi unici, vivendo il foliage autunnale con una panoramica stupenda su tutto l’arco alpino che ha fatto da contorno, insieme ai sottoboschi ed ai Borghi. Attraversare questi luoghi in “modalità silenziosa” è una sensazione unica dal grande fascino. A conclusione della manifestazione la soddisfazione era altissima sia dei partecipanti che degli organizzatori perchè è stato sì un evento in moto ma questa volta il silenzio l'ha fatta da “padrone”. Complimenti agli organizzatori e allo staff per aver creato un evento così trascinante. Prossima tappa: 4 dicembre a Lurisia. E ricordate sempre: “divertitevi sulle ruote!”».