Chiusa di Pesio pronta a tornare 'Nel paese incantato'

Domenica 4 dicembre, a Chiusa di Pesio torna “Nel paese incantato”, l’atteso evento frutto della collaborazione sinergica tra amministrazione comunale, Pro Loco Turismo in Valle Pesio, associazioni e gruppi informali di cittadini. Per tutto il giorno, dal mattino al tramonto, la magia del Natale trasforma il caratteristico centro storico del capoluogo, Bandiera Arancione del Touring Club, in un paesaggio fiabesco, indimenticabile.



I visitatori troveranno fantastiche iniziative ad accoglierli: street food, antichi mestieri, musica, arte e artigianato, giochi eco & handmade 0-99 anni e i presepi alla finestra, l’imprendibile appuntamento che dal 2005 attira sempre più visitatori, anche da fuori Regione.



Per partecipare in qualità di espositore o venditore al mercatino che avrà luogo nella grande isola pedonale del centro storico, è necessario compilare la richiesta presente sul sito del Comune di Chiusa di Pesio e presentarla entro giovedì 1° dicembre alle 17, a mano o via e-mail, all’ufficio turistico di piazza Cavour 13.



Per maggiori informazioni contattare l’ufficio turistico all'indirizzo valle.pesio@gmail.com o al numero 0171734990.