A Bra modifiche temporanee alla viabilità

Nei prossimi giorni alcune modifiche temporanee alla viabilità interesseranno aree cittadine.



Per consentire il montaggio gru da parte del Consorzio Getica, lunedì 14 novembre è istituito il divieto di transito in via Piave, dalle ore 8 alle 18. I residenti del tratto interessato dai lavori, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia solo per accedere a luoghi privati di sosta (ord. n. 418/22).

Inoltre, dal 16 al 18 novembre, per permettere lavori per realizzazione di lavori relativi di allacciamento per conto di 2i Reti Gas, in via Cuneo 160 sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico (ord. n. 419/22).

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica installata a cura delle ditte esecutrici dei lavori.