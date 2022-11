Frana sulla sp 35 tra Roburent e Pamparato: progetto di fattibilità per 400 mila euro

Via libera al progetto di fattibilità tecnica e economica della Provincia per la sistemazione della frana che nell’ottobre del 2020 ha causato il cedimento di una porzione della carreggiata della strada provinciale 35 nel tratto Torre Mondovì – Roburent – Pamparato, al km 12 a monte dell’abitato di Roburent. Il movimento franoso ha costretto la Provincia alla regolamentazione del traffico a senso unico alternato a vista oltre che ad una sistemazione temporanea dell’area con la posa di barriere new jersey in calcestruzzo e l’intubamento della cunetta stradale.

Il consigliere Pietro Danna e il presidente Luca Robaldo: “Con questo intervento, grazie ai fondi alluvionali ricevuti in aggiunta alle somme urgenze, riusciremo a ripristinare la viabilità sulla sp 35 da Roburent verso Serra intervenendo su una frana che da tempo compromette l’ordinaria percorrenza della strada e inoltre realizzeremo altre opere di ripristino sul territorio in questione. Prosegue, compatibilmente con le risorse che vengono messe a disposizione, l’impegno della Provincia al fine di ripristinare la viabilità compromessa dagli eventi alluvionali degli scorsi anni, con un’attenzione particolare alle esigenze dei territori montani ed ai piccoli comuni”.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto dall’ufficio tecnico della Provincia (sezione di Mondovì), prevede la ricostruzione totale del corpo stradale, ottenuta realizzando le fondazioni in cemento armato, i canali di scolo delle acque piovane, l’asfaltatura della carreggiata ricostruita, la posa delle barriere stradali e la tracciatura della segnaletica. Inoltre, a completamento dell’intervento, verranno sostituiti alcuni tratti deteriorati di barriera stradale lungo la sp 35 nei comuni di Roburent e Pamparato.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta 400 mila euro, ripartito in 290.000 euro per lavori (comprensivi di oneri speciali della sicurezza) e 110 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione, e sarà finanziato mediante contributo regionale, nell’ambito del quinto stralcio del Piano di interventi alluvione ottobre 2020.