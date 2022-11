Questa sera alle ore 21 nuovo appuntamento con Time Out! Ospiti Veronica Bisconti, Jessica Rivero e Alessandro Beltrami

Nuovo appuntamento questa sera alle ore 21 con “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A2 e che quest’anno apre anche una finestra sul Campionato di serie A1. Titolo della terza puntata “Capitane e Capolista”.

In studio, in compagnia del conduttore Matteo La Viola, ci sarà la capitana della Lpm Bam Mondovì Veronica Bisconti. Collegamenti con la schiacciatrice della Roma Volley Club Jessica Rivero e con l’allenatore della Valsabbina Millenium Brescia Alessandro Beltrami.

Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste con Claudio Basso (Lpm), Laura Grigolo (Lpm), Elena Rolando (Albese Como), Rossella Olivotto (Uyba Busto Arsizio), e i commenti post partita della Wash4green con Michele Marchiaro, Alessia Fiesoli e Yasmina Akrari.

Ricordiamo che Time Out va in onda sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio).