Volley femminile A1: Cuneo a Firenze in cerca di continuità e punti

Seconda trasferta consecutiva per la Cuneo Granda S.Bernardo, che dopo aver centrato il primo successo stagionale a Bergamo nel recupero della quarta giornata domenica 13 alle ore 19:30 (diretta Sky Sport Arena) sarà di scena a Palazzo Wanny di Firenze per la sfida alle padrone di casa del Bisonte valida per la sesta giornata del girone di andata. Un match non semplice, contro un'avversaria più fresca e desiderosa di riscatto dopo il netto k.o. rimediato a Chieri domenica scorsa, ma le cuneesi sono rinfrancate dalla prima vittoria in campionato e vogliono alzare l'asticella.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO La gara con il Volley Bergamo 1991 ha lasciato in eredità due punti che hanno permesso di abbandonare l'ultimo posto in classifica e un notevole dispendio di energie fisiche e mentali. A Bergamo la Cuneo Granda S.Bernardo non si è espressa sugli stessi livelli toccati nella partita con Conegliano, anche a causa della serata opaca di alcuni elementi, ma è riuscita a prevalere grazie a una grande prova di carattere e alla forza del collettivo. Nel quinto e decisivo set le tre classe 2002 Binto Diop, Francesca Magazza e Kim Klein Lankhorst hanno firmato sei punti tra cui quello che ha chiuso i conti, un tocco di seconda di Klein Lankhorst che ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi biancorossi. Linea verde ma anche il peso dell'esperienza, con capitan Noemi Signorile eletta MVP e una Greta Szakmáry sempre più imprescindibile. Per fare risultato a Firenze servirà recuperare al meglio dalle fatiche delle quasi due ore e mezza di gioco di Bergamo, ridurre il numero degli errori e una maggiore continuità. Una buona prestazione domenica sarebbe il trampolino di lancio ideale per i successivi incontri con Macerata, Perugia e Pinerolo, un trittico fondamentale per la classifica delle gatte.

GRÉTA SZAKMÁRY, SCHIACCIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Sono molto orgogliosa di come abbiamo reagito alle difficoltà nella partita con Bergamo; volevamo la vittoria a tutti i costi e l'abbiamo dimostrato. Sappiamo che domenica dovremo ridurre gli errori, essere più efficaci in attacco e lavorare bene nel muro difesa come avevamo fatto nella gara con Conegliano. La prima vittoria in campionato ci ha dato fiducia e andiamo a Firenze per giocarcela. A livello personale sono contenta di essermi messa alle spalle l'inizio sfortunato e di poter essere in campo a lottare con le mie compagne».

LE AVVERSARIE

Il Bisonte Firenze, settimo in classifica a quota sette punti, è reduce dal brutto k.o. subito a Chieri la scorsa settimana. Finora la formazione di coach Bellano ha ottenuto due vittorie da tre punti ai danni di Pinerolo e Macerata, e raccolto un punto nella sconfitta interna alla prima giornata ad opera della Unet e-work Busto Arsizio.

I PRECEDENTI Cuneo avanti 5-3; per le gatte sarà la prima volta a Palazzo Wanny

LE EX Carlotta Cambi ha vestito la maglia di Cuneo nella stagione 2019/2020

Diretta su Sky Sport Arena (canale 204 del bouquet Sky); diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10