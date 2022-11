Volley maschile A3: il Monge-Gerbaudo Savigliano attende Fano per il big-match del 7° turno

Sarà quasi una resa dei conti, quella che attende il Monge-Gerbaudo Savigliano sabato 12 novembre alle ore 18 al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore contro il Vigilar Fano. Il testa a testa in casa dei biancoblu sarà il vero big-match del settimo turno del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, con protagoniste una delle due prime della classe e la prima inseguitrice del tandem al vertice.

L’avversario. A Cavallermaggiore arriverà una delle squadre più in forma del momento nel Girone Bianco. I marchigiani, infatti, sono reduci da cinque vittorie consecutive, proprio come Savigliano: sconfitti all’esordio contro l’altra capolista, Pineto, hanno poi sempre esultato, lasciando un solo altro punto per strada, nella vittoria al tie-break di Bologna. Sono tante le armi a disposizione di mister Castellano, tra le quali spicca la “mano calda” di Cristoph Marks: nell’ultima gara, contro Brugherio, il tedesco classe 1997, reduce da due stagioni di Serie A2 con la maglia di Ortona, ha messo a referto 27 punti, trascinando i suoi alla vittoria.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I ragazzi di coach Lorenzo Simeon arrivano alla gara contro Fano con la serenità di chi ha raccolto tantissimo nella prima parte di stagione e può giocare con il giusto stato d’animo. Sarà una sfida particolare per Andrea Nasari, che lo scorso anno giocava proprio con i marchigiani: “Fano quest’anno è una squadra fisica, dotata di ottimi giocatori in fase di attacco. Il loro punto di forza è questo e dovremo essere bravi a contenerlo. Noi al momento stiamo bene, perché arriviamo da un filotto di cinque successi consecutivi e abbiamo molto entusiasmo. Sappiamo, però, che anche loro hanno fatto un cammino simile al nostro. Dovremo ancora puntare sulla nostra principale qualità: il gruppo, che in settimana lavora in modo intenso e in campo esprime il meglio. Serviranno poi pazienza e testa, per restare sempre dentro alla partita”.

I precedenti. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella scorsa stagione e il bilancio è in perfetta parità: all’andata, in terra marchigiana, s’impose Savigliano con il punteggio di 1-3, replicato al ritorno a Cavallermaggiore da Fano. In campo, invece, l’unico ex sarà, come detto, lo schiacciatore saviglianese Andrea Nasari, che ha vestito la maglia della Vigilar nella passata stagione. Tra i biancorossi, invece, il libero Mattia Raffa è una vecchia conoscenza della provincia Granda, avendo giocato lo scorso anno con il Synergy Mondovì in Serie A2.

I biglietti. Da lunedì 7 novembre e fino alle ore 16 di sabato 12 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Stadium Pallavolo Mirandola sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.