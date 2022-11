Andrea Vianello ospite alla biblioteca di Chiusa di Pesio con “Storia immaginaria della mia famiglia”

Nuovo appuntamento alla biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa di Pesio con il giornalista Andrea Vianello che presenterà il suo ultimo libro “Storia immaginaria della mia famiglia” martedì 15 novembre alle ore 21. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, la libreria Confabula di Mondovì e il gestore della biblioteca Insite Tours oltre alla collaborazione preziosa con Mondadori.

Andrea Vianello è giornalista e scrittore, è stato inviato di cronaca, conduttore radio e tv, direttore di Rai 3 e direttore di Rai News 24. Attualmente è direttore di Rai Radio 1 e dei Giornali Radio della Rai. Nel gennaio 2020 ha pubblicato con Mondadori “Ogni parola che sapevo”.

Ogni storia famigliare è in qualche misura immaginaria perché la memoria – i romanzieri lo sanno bene – è capricciosa, inaffidabile: ama le variazioni sul tema. Nel caso di questo romanzo, a dare forma all’universo narrativo è lo sguardo del più piccolo dei componenti di una famiglia vitale e caotica, che osserva con sagacia e curiosità le vite spesso incomprensibili degli adulti, le dinamiche misteriose dei loro rapporti, si accende per i loro entusiasmi e intercetta le inquietudini sotterranee. A torreggiare su di lui ci sono anzitutto i nonni: quello materno, “una sorta di vecchio principe con la grazia di Charlot”, convinto antifascista negli anni della guerra, che mal sopporta di gestire il negozio di ottica in cui si sente confinato e, fervente democristiano, sogna di dedicarsi alla politica. E il nonno paterno, burbero, anaffettivo si direbbe oggi, ex fascista ed ex poeta futurista con “gli occhi di brace della stizza sprezzante che riservava al mondo che non lo aveva considerato abbastanza”.

L’incontro è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Sarà possibile prenotare un posto (avranno la priorità di accesso) al numero 0171-735514 e sarà prevista una sala con proiezione in diretta in caso di esaurimento dei posti.