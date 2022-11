Bra, commemorato il 19° anniversario della strage di Nassiriya nella piazza dedicata

Per non dimenticare. Era il , ore 8.40 italiane, ore 10.40 a Nassiriya, città irachena a maggioranza sciita e capoluogo della provincia di Dhi-Qar, il giorno in cui la guerra entrò di nuovo nelle case degli italiani.





Un terribile attentato, compiuto con un camion ed un’auto imbottiti di esplosivo, devastò la base italiana Maestrale e portò la morte tra i militari impegnati nell’operazione Antica Babilonia.



Dodici carabinieri della Msu (Multinational Specialized Unit) uccisi. Morti anche cinque militari dell’Esercito e due componenti civili di una troupe che stavano lavorando ad un film.



A distanza di diciannove anni, la ferita è ancora aperta e nella mattina di 12 novembre, Bra ha voluto raccogliersi nella piazza che ha dedicato al sacrificio di sangue dei Caduti di Nassiriya, diventato un seme di pace. Una commemorazione molto toccante, che ha coinvolto emotivamente tutti gli intervenuti.





Alla presenza delle autorità civili e militari della città, è stata deposta una corona d’alloro da parte del sindaco Gianni Fogliato per tramandare alle generazioni future la memoria di questa strage, perché sia un anticorpo contro ogni forma di guerra e di violenza.