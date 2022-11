Bra, una lettera per ricordare Franco Lo Rè, recentemente scomparso, a 51 anni

È il modo con cui gli amici hanno voluto ricordare un uomo che con la sua bontà e affabilità era entrato nel cuore di tutti. È il modo che utilizzano forse per trovare un po’ di conforto nel mare di dolore che li stringe dopo la sua scomparsa avvenuta il 5 novembre scorso a soli 51 anni.

“Ciao Frenk, in questo mondo Fast e Furious, tu eri fuori tempo, calmo e sereno... adesso hai intrapreso un lungo viaggio, ma i tuoi ricordi sono qui con noi. La tua disponibilità, gentilezza, bontà sono ben presenti in noi. Ogni tanto da lassù buttaci un occhio, ricordaci di quanto futili siano i nostri problemi quotidiani e scaldaci i posti. P.s.: se di là c’è un campo da calcetto, ai rigori non ti muovere. Firmato i tuoi amici”.