Consegnato a Busca il cane guida Starlight alla signora Stefania

Nella mattinata di oggi sabato 12 novembre si è tenuta presso il giardino dell'infinito di Busca la Cerimonia ufficiale di consegna del cane guida del centro Servizi Cani Guida Lions di Limbiate alla signora Stefania in presenza dei promotori, circoscrizione 1c distretto Lions 108 Ia3 e di una rappresentanza degli sponsors e del distretto 108 Ia3.

La consegna del cane Starlight è avvenuta in seguito alla raccolta fondi collegata alla sfilata canina "Oh My Dog" del 1 maggio a Cuneo, sfilata goliardica organizzata per beneficenza. Grazie alla partecipazione di tante persone e tanti sponsor che hanno creduto nel progetto si è riusciti a raggiungere l'obiettivo.