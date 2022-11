Il comune di Bra mette in campo finanziamenti a sostegno delle società sportive

Nei giorni scorsi, la Giunta del Comune di Bra ha approvato la prima metà di un’importante dotazione finanziaria, di circa 8 mila euro, per sostenere le società sportive. Nelle prossime settimane uscirà un bando indirizzato a chi deve compiere trasferte per meriti sportivi e a chi ha organizzato un evento in città, con un punteggio assegnato in base alla sua rilevanza regionale o nazionale.

"Si premia lo scambio con altre realtà e l’arricchimento per la nostra città - spiega l’assessore Daniele Demaria - lo sport infatti può essere anche un motore per l’economia e il turismo. Ad esempio, un evento come la Bra-Bra ha portato in due giorni circa 2 mila atleti accompagnati almeno da un'altra persona, che si sono fermati a mangiare e dormire".

Previsto inoltre un finanziamento per le nuove associazioni nate durante il 2022, in una situazione difficile, contribuendo ad arricchire l’offerta cittadina.

Demaria anticipa poi che l’altra metà del finanziamento, di circa 7 mila euro, sarà dedicata ad un aiuto ai gestori di impianti sportivi, alla luce del caro energia, per evitare che si arrivi alla chiusura delle strutture. "I campi da hockey ad esempio devono essere costantemente bagnati con l’acqua dei pozzi, attraverso pompe che consumano tanta energia".

Questi interventi si sommano alla costante attenzione al risparmio energico, che, a livello organizzativo, si manifesta nella compattazione delle palestre comunali per sfruttare il riscaldamento. Questo è stato inoltre abbassato a 17° gradi, come previsto da normative Coni, e viene accesso esclusivamente in caso di attività, spento anche solo se c’è un ora in cui non c’è nessuno. In questo modo, l’Amministrazione cerca di ridurre al minimo le spese, portando un vantaggio anche all’ambiente.