In casa UNVS nuovi Ambasciatori: Bra terra di eccellenze sportive

Ancora una volta la Sezione UNVS di Bra, grazie ad un'azione determinata, capace e professionale del Presidente Gandino unitamente al Segretario Sibona ed all'intero Consiglio Direttivo, viene riconosciuta dall'asset dirigente associativo nazionale con importanti e prestigiose nomine legate in questo caso a due giovani sportivi che brillano sotto la luce della Zizzola.

"Indubbiamente la città di Bra è terra di eccellenze sportive e mai come in questa occasione non abbiamo avuto dubbio alcuno a segnalare Alessia ed Elia per il riconoscimento di Ambasciatori dello Sport" - dice il Presidente Giuseppe Gandino a cui fa eco il Segretario Giuseppe Sibona - "La ratifica del Consiglio Direttivo UNVS Nazionale non può che rallegrarci ed inorgoglirci premiando anche la ns. sezione ben introdotta nel tessuto comunitario e sociale braidese" - "Siamo certi" - conclude il Vice Presidente Paola Ballocco - "che questo particolare riconoscimento assegnato a due nostri giovani porterà nelle rispettive discipline, twirling e windsurf, un segnale ed un messaggio importante che di certo farà del bene al mondo dello sport".