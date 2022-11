Roburent assegna la cittadinanza onoraria al geometra Franco Bongioanni

Su proposta del Consigliere Comunale Romolo Garavagno, il Consiglio di Roburent ha assegnato la Cittadinanza Onoraria al geom. Franco Bongioanni.

Funzionario dell'amministrazione Provincia di Cuneo in quiescenza, il geom. Bongioanni, gratuitamente predispose per Roburent il progetto dell’ambulatorio medico nella ex scuola elementare di San Giacomo, poi alienata, come pure il progetto della strada dei Bertoni, il progetto, poi non attuato, del raccordo tra località Rosso e via Pianfei a San Giacomo, ma ben prima ottenne la attuale sistemazione dell’attraversamento nella sezione piazza del Capoluogo (che l’ingegnere capo di allora Valmaggia avrebbe voluto alquanto più ridotto), del tratto di Provinciale in località Bossea (altrettanto ideato in primo luogo più ristretto). Ma anche la fornitura del guardrail nel ponte sul Corsaglia a Bossea e tratto strada comunale verso borgata Mondini; tutto il calcestruzzo per il memoriale dei Partigiani presso San Lis al Capoluogo; la fornitura dei Tavoli in cemento per capoluogo, San Giacomo, Cardini; la fornitura dell’asfalto per le riprese su varie strade comunali in occasioni di cerimonie, utili per avere sempre sistemati i fondi delle nostre vie.

Lo steso consigliere Garavagno ha ancora aggiunto: "Per l'attribuzione della cittadinanza onoraria di Roburent al geom. Franco Bongioanni ricordo che nel testo dell’ordine del giorno sono riportate solamente alcune delle maggiori benemerenze per le opere pubbliche sul territorio comunale nostro, potendosi aggiungere una infinita attuazione di minuti impegni, pur tutti molto utili per vari campi pubblici. Ogni volta che battevo alla sua porta o cuore che dir si voglia, quando fui Assessore, ma anche da semplice Consigliere. Ricordo che è bene che questo Consiglio decida pure di consegnare la Cittadinanza Onoraria nella prossima riunione Consigliare, che mi pare, nella logica, si terrà entro la fine di novembre o poco dopo, per la tradizionale ultima Variazione di Bilancio”.

Il sindaco, Giulia Negri, ha segnalato, dopo la votazione, che sarà inserita la consegna dell’atto ufficiale in una manifestazione pubblica, già ipotizzata nel prossimo futuro.