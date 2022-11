Auto fuori strada sulla provinciale 184 a Fossano, intervento dei vigili del fuoco

Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita fuori strada sulla provinciale 184 in frazione Mellea di Fossano. L'incidente si è verificato alle prime luci dell'alba di sabato 12 novembre.

Sul posto i vigili del fuoco di Fossano, l'equipe dell'emergenza sanitaria e i carabinieri di Fossano per i rilievi.

Non ci sarebbero feriti gravi.