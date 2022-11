Investita da un'auto in località Piana Biglini ad Alba, muore donna di 86 anni

Una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in località Piana Biglini ad Alba, lungo la statale 231. L'incidente è avvenuto questa mattina, sabato 12 novembre, intorno alle 10,30, all'altezza dell'azienda Alba Gomme.

La vittima, residente in zona, stava attraversando la trafficata strada che collega Alba a Bra quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una Mercedes condotta da una donna.

Immediato l'intervento dell'emergenza sanitaria e della polizia municipale per i rilievi del caso.

Sono ancora in corso le operazioni di rilievo e di rimozione del mezzo incidentato. Tanto che la statale 231 risulta ancora chiusa al traffico da località Piana Biglini a Monticello. Si consiglia di seguire una viabilità alternativa.