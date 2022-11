Incidente stradale a Magliano Alpi nel pomeriggio di oggi, sabato 12 novembre. Coinvolte nel sinistro due autovetture che si sono scontare nei pressi della rotatoria lungo la Sp 442.

Intervenuti in loco per la messa in sicurezza dei veicoli i vigili del fuoco permanenti di Mondovì con i volontari di Morozzo. L'intervento intorno alle ore 16,30.