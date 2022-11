A Boves serata “Buon cibo” con Eleonora Nai

Sabato 19 novembre alle ore 21 torna all’auditorium Borelli di Boves, l’appuntamento a cura della società sportiva Skatch Baseball Softball.

La rassegna dal titolo “IncludiAllenaMente”, dedicata dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere questa volta sarà dedicata al “Buon cibo”.

Una serata che verterà sul buon cibo e le sane abitudini alimentari con Eleonora Nai, titolare di Atelier Mal'Erba, e la biologa nutrizionista Michela Del Torchio.

Da qualche tempo, l'attenzione di mass media e influecer è focalizzata su stili di vita sani e sostenibili. Ma cosa rende un cibo 'giusto' per noi e per il pianeta? La ricetta è semplice come sembra? Quale ruolo può rivestire, in questo, la flora spontanea edule?