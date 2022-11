Al Toselli il primo concerto della Proposta Sinfonica d’autunno dell’Orchestra Bruni

Domani sera, sabato 12 novembre alle ore 21, al Teatro Toselli il primo concerto della Proposta Sinfonica d’autunno dell’Orchestra Bruni.



In programma due capolavori del periodo classico: il concerto per pianoforte di Mozart in re minore K 466 e la seconda sinfonia di Beethoven in Re Magg. op 36, opere entrambe composte a Vienna, rispettivamente nel 1775 e nel 1802. Il concerto di Mozart supera la concezione di musica da intrattenimento essenzialmente basata sullo sfoggio di bravura tecnica, tipica dei primi concerti del compositore salisburghese, facendo leva sulla forza espressiva della musica e sul continuo gioco tra solista ed orchestra. L’interpretazione sarà affidata al giovane talento monregalese Umberto Beccaria, che ha al suo attivo prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. La seconda sinfonia di Beethoven, elegante ed elaborata, con una ricca timbrica dovuta al sapiente uso dei fiati, è una composizione di stile classico, ma costellata di elementi drammatici, che preannunciano il Romanticismo. Salirà sul podio il messinese Marco Alibrando, direttore d’orchestra nuovo per il pubblico di Cuneo, che, nonostante la giovane età, può già vantare una brillante carriera internazionale.

Biglietti in vendita la sera del concerto dalle 20,30, prenotabili al numero 333 4984128.