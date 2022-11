Alba, una cena di beneficenza per ricostruire un asilo di Bucha, bombardata dalla guerra

Sarà devoluto al Comitato Razom e quindi destinato alla ricostruzione di un asilo bombardato nella città ucraina di Bucha il ricavato della cena in programma sabato 19 novembre presso l’Osteria Sociale Montebellina di Alba.



“Siamo lieti – spiega Edoardo Bosio, presidente del comitato - di annunciare la prima cena di beneficenza organizzata grazie alla collaborazione coi gruppi Leo e Lions del territorio, un modello di evento benefico che vorremmo replicare insieme ad altre associazioni e gruppi”.



Razom è un comitato di beneficenza formalmente costituito ad Alba il 20 aprile di quest’anno, nato dal desiderio di un gruppo di giovani di impegnarsi concretamente per la ricostruzione di una città ucraina colpita dalla guerra. In particolare, la sua missione è raccogliere fondi sul territorio di Langhe e Roero da donare alla libera città di Bucha, le cui foto degli orrori commessi sotto l’occupazione russa hanno fatto il giro del mondo. L’obiettivo è quello di sostenere parte delle spese di ricostruzione di un asilo bombardato il 16 marzo.



Lo scorso 8 ottobre, a Milano, si è tenuto il primo contatto ufficiale e diretto di Razom con la municipalità di Bucha, una delle prime città ucraine liberate dall’occupazione russa, dove sono stati scoperti crimini contro l’umanità. In quella data Edoardo Bosio ha infatti incontrato la consigliera comunale di Bucha Iryna Yarmolenko, attualmente profuga in Europa. "Nonostante la lontananza dal suo Paese – spiega Bosio – Iryna continua a svolgere il suo ruolo istituzionale: infatti sta lavorando con diverse città europee per avviare progetti di cooperazione internazionale volti alla ricostruzione di Bucha e Irpin. Il nostro primo contatto era stato il 25 aprile. Dopo un dialogo a distanza tra il nostro comitato e Iryna, e uno scambio di lettere tra il sindaco di Bucha e quello di Alba Carlo Bo, abbiamo deciso che i fondi che saranno raccolti sul territorio di Alba, Langhe e Roero sarebbero stati destinati a sostenere la ricostruzione di un asilo".



“È stato possibile organizzare questo evento benefico - dice ancora Bosio - grazie alla collaborazione con i Leo Club Santo Stefano Belbo, Canale Roero e Alba Langhe, e i rispettivi gruppi Lions. Ringrazio in particolar modo Alessio Scavino e Giorgia Necade per la fiducia in questo progetto e per il loro impegno”.



La cena si terrà sabato 19 novembre, alle ore 20, ad Alba presso l’Osteria Sociale Montebellina (via Montebellina 25/1). Menù: 3 antipasti (vitello tonnato, carne cruda, flan di spinaci con fonduta), primo (ravioli ripieni di carne con burro e salvia), dolce (tiramisù), vino. Il costo della cena è di 30€. Durante la serata sarà possibile effettuare donazioni al Comitato Razom.



La cena è aperta al pubblico (prenotazioni al 333/1838849) e ai gruppi Leo e Lions del territorio (comunicare adesioni ai rispettivi presidenti Leo Club). Si prega di prenotare entro venerdì 18 novembre.